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بعد هبوط أمس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 عند هذا الرقم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد هبوط أمس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 عند هذا الرقم

الذهب
الذهب

بعد موجة من التحركات التي تشهدها أسواق الذهب، اتجهت الأسعار في مصر إلى الهدوء خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026، لتتوقف مؤقتًا عن الهبوط الذي شهدته الصاغة خلال تعاملات أمس، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

سعر الجرام من عيار 21

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7154 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجرام من عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، حوالي 6260 جنيهًا، وذلك وفقًا لآخر تحديثات أسعار الذهب.

أما عيار 18، فقد استقر عند مستوى 5365 جنيهًا للجرام، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50080 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

وكان عيار 21 قد شهد خلال تعاملات أمس تراجعًا بنحو 30 جنيهًا، قبل أن تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم، لتترقب الأسواق أي تحركات جديدة قد تطرأ على الأسعار خلال الساعات المقبلة.

الذهب

وعالميًا، سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 4380 دولارًا للأوقية، وسط استمرار ارتباط السوق المحلية بتغيرات الأسعار العالمية إلى جانب حركة سعر صرف الدولار وعوامل العرض والطلب داخل السوق المصرية.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لتحركات البورصات العالمية وتطورات السوق المحلية، كما تختلف أسعار المشغولات الذهبية عن السعر المعلن للجرام بسبب إضافة قيمة المصنعية والدمغة، والتي تختلف من محل إلى آخر ومن قطعة لأخرى.

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