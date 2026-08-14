ثابت منذ ساعات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

أظهرت تعاملات الذهب في مصر بعد ساعات من تعاملات مساء اليوم الجمعة 14-8-2026؛ استقرارًا دون تغيير.

سعر الذهب اليوم

وبلغ متوسط سعر الذهب ثباتاً على مستوى الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب للجرام الواحد 6265 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7160 جنيها للشراء و 7091 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6563 جنيها للشراء و 6500 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6265 جنيها للشراء و6205 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5370 جنيها للشراء و5318 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.12 ألف جنيه للشراء و 59.64 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4391 دولارا للشراء و 4390 دولارا للبيع.