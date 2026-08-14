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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سنعود للفوز بالألقاب.. مبابي يرفع سقف الطموحات مع ريال مدريد

مبابي
مبابي
إسلام مقلد

رفع الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، سقف طموحاته، قبل انطلاق الموسم الجديد، مؤكدًا أن الفريق الملكي يستهدف العودة إلى منصات التتويج بعد موسم 2025-2026 الخالي من البطولات.

وتحدث مبابي، في مقابلة مع قناة ريال مدريد الرسمية، عن استعداداته للموسم الجديد، وعلاقته بالمدرب جوزيه مورينيو، مؤكدًا أن وجود مدرب صاحب خبرة في حصد الألقاب يمثل دفعة قوية للفريق.

وقال مبابي: «من الإيجابي جدًا أن يكون لدينا مدرب بهذه الخبرة، يعرف كيف يفوز والطريق الذي يجب أن نسلكه لتحقيق الانتصارات».

وأضاف: «كلاعب، من الرائع أن يكون لديك مدرب يعرف إلى أين يتجه، وأعتقد أن وجوده أمر إيجابي بالنسبة لنا».
 

مبابي: الآن وقت العمل بأقصى قوة

أكد النجم الفرنسي أن فترة الإعداد تمثل فرصة مهمة لرفع الجاهزية البدنية والفنية قبل بداية الموسم، موضحًا: «هذه هي الفترة التي يمكننا خلالها العمل بأكبر قدر ممكن».

وتابع: «الآن هو الوقت المناسب للعمل بأقصى قوة، والحصول على الإحساس المطلوب، حتى نكون جاهزين لخوض أول مباراة في الدوري».
 

«سنعود للفوز بالألقاب»

ووجه مبابي رسالة واضحة بشأن أهداف ريال مدريد في الموسم الجديد، قائلًا: «أعتقد أن علينا الفوز، وأنا متأكد من أننا سنعود هذا العام للفوز بالألقاب».

وأضاف: «هذا ما نريده، وسيحدث لأنني أشعر بأن الفريق لديه الرغبة. سنظل مركزين طوال العام من أجل إسعاد جماهير ريال مدريد».

وشدد على أن الفوز بالبطولات يمثل الهدف الأساسي من وجود أي لاعب في ريال مدريد، مؤكدًا: «أعتقد أن الوقت حان لاتخاذ خطوة إلى الأمام والفوز بالألقاب».
 

مبابي يستعيد ذكريات بدايته مع ريال مدريد

واستعاد مبابي ذكريات أول أهدافه بقميص ريال مدريد، مؤكدًا أن تلك اللحظة كانت استثنائية، خاصة أنها جاءت في مباراة نهائية.

وقال: «مباراتك الأولى مع فريق جديد تكون دائمًا خاصة، وعندما يكون الفريق هو ريال مدريد، فإن الأمر يصبح أكثر أهمية وسحرًا».

وأكد اللاعب الفرنسي أن تجربته في العاصمة الإسبانية كانت إيجابية للغاية، مشيرًا إلى حبه للنادي والدوري الإسباني والحياة في مدريد.
 

«الانضمام إلى ريال مدريد كان حلمًا»

وأكد مبابي أن اللعب لريال مدريد لا يزال بالنسبة إليه تحقيقًا لحلم قديم، قائلًا: «كان حلمًا أن آتي إلى هنا، ولا يزال حلمًا أن أكون هنا كل يوم وأن أحظى بهذه الفرصة».

وأضاف: «عندما تكون في ريال مدريد، يجب أن تفوز بالألقاب وتحصد البطولات. لهذا السبب أنا هنا».

وفي ختام حديثه، وجه مبابي رسالة إلى جماهير ريال مدريد، مؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على تحقيق إنجازات كبيرة خلال الموسم الجديد، قائلًا: «هذا العام سيكون أكثر أهمية، وسنحقق أشياء عظيمة معًا».

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