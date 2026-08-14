مصرع شخص في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بطريق العين السخنة

لقي شخص مصرعه اليوم الجمعة إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق العين السخنة في نطاق محافظة السويس وسط حالة من الحزن بين المتواجدين بموقع الحادث

تفاصيل حادث تصادم ميكروباص ونقل في السويس

تلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق العين السخنة وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع البلاغ ونقل المصابين أو المتوفين

وأسفر الحادث عن مصرع أحد الأشخاص متأثرا بالإصابات التي لحقت به جراء التصادم فيما جرى نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق

التحقيقات في حادث طريق العين السخنة

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لكشف تفاصيل الحادث والتأكد من ظروف وملابساته



