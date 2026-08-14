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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

الذهب
الذهب
البهى عمرو

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تحركات صعودية تدريجية، مدفوعة بارتفاع الأسعار في البورصات العالمية واستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق، وسط توقعات بمواصلة المعدن الأصفر الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ما يضع المستثمرين والراغبين في الشراء أمام تساؤلات بشأن مستقبل الأسعار وإمكانية تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وكشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات ، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن سعر الأوقية ارتفع بنحو 300 دولار خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في السوق المحلية.

الذهب
الذهب 

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الأبعاد» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة وأداة للتحوط، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتوترات التي تشهدها الأسواق.

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه

وتوقع خبير صناعة الذهب والمجوهرات استمرار الارتفاع خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه خلال فترة قصيرة.

الذهب
الذهب 

وأوضح أن الارتفاعات العالمية المتتالية في سعر الأوقية تنعكس بصورة مباشرة على السوق المصرية، خاصة مع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية.

الجنيه الذهب إلى 60 ألف جنيه

الذهب
الذهب 

ولم تتوقف توقعات الصعود عند سعر جرام الذهب، إذ توقع ناجي فرج أن يصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 60 ألف جنيه مع نهاية العام الحالي، في ظل استمرار العوامل الداعمة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وأشار إلى أن الفترة الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للراغبين في شراء الذهب، متوقعًا أن يواصل المعدن الأصفر ارتفاعه بقوة خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية العام.

لماذا ترتفع أسعار الذهب؟

الذهب
الذهب 

وتتأثر أسعار الذهب عالميًا بعدد من العوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية، وتوجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وحركة الدولار، إلى جانب إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة خلال فترات عدم اليقين.

وتظل الأسعار المحلية مرتبطة بحركة الأوقية عالميًا إلى جانب سعر صرف الدولار وعوامل العرض والطلب داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب دون المصنعية

ارتفاع جديد ومستمر لأسعار الذهب اليوم في مصر
الذهب 

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب المعلنة لا تتضمن قيمة المصنعية، إذ تختلف قيمة المصنعية من قطعة إلى أخرى وفقًا لنوع العيار والشركة المصنعة وتصميم المشغول، بالإضافة إلى مكان البيع.

وتشير التوقعات إلى استمرار موجة الصعود، تظل الأسعار النهائية للذهب مرتبطة بتحركات الأوقية عالميًا والمتغيرات الاقتصادية والسوقية خلال الفترة المقبلة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 14  أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5408 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6310 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7211 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50480 جنيها.

الذهب أسعار الذهب البورصات العالمية

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