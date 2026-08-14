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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: عبد الله السعيد لم يحترم تعاقده مع الزمالك.. وترحيب برحيل بيزيرا

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
رباب الهواري

أكد محمود فؤاد، الناقد الرياضي، أن عبد الله السعيد لم يحترم تعاقده مع نادي الزمالك، مشيرًا إلى وجود ترحيب داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء بالموافقة على رحيل بيزيرا حال وصول عرض مناسب.


وقال محمود فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «عبد الله السعيد لم يحترم تعاقده مع نادي الزمالك، فالجميع لديه مستحقات مالية، وقد تم إبلاغه بموعد المعسكر، لكنه لم يلتزم بالانتظام فيه عقب عودته إلى القاهرة من اليونان، إلى جانب إرساله رسالة يطالب فيها بالحصول على 8 ملايين جنيه تمثل مستحقاته المتأخرة».


وأضاف: «عبد الله السعيد لم يحترم تعاقده مع نادي الزمالك، ولذلك قرر مجلس الإدارة توقيع عقوبة كبيرة عليه. ولا أحد يختلف على أنه من أفضل اللاعبين الذين انضموا إلى الزمالك خلال الفترة الماضية، لكنها لم تكن التوقيت المناسب للمطالبة بمستحقاته، خاصة أنه كان يُهيأ ليكون بديلًا لشيكابالا في قيادة الفريق».


وتابع: «عبد الله السعيد سيعود إلى التدريبات، وجمهور الزمالك يمثل درعًا وحصنًا للنادي. كما تم إبلاغ اللاعب بأن الغرامة الموقعة عليه لن يتم تنفيذها، إلى جانب أنه لم يحصل حتى الآن على أي جزء من مستحقاته، ومن المتوقع انضمامه إلى الفريق يوم السبت».


وأشار إلى أن: «بيزيرا لم يحترم إدارة الزمالك، ويتمسك بالرحيل عن القلعة البيضاء، كما أنه لا يرد على اتصالات مسؤولي النادي. وفي المقابل، وقعت الإدارة عقوبة كبيرة على اللاعب البرازيلي. ولا تمانع إدارة الزمالك في رحيله، ولكن وفق المقابل المالي الذي تحدده، وهناك قناعة كاملة بأنه لن يقدم الإضافة المطلوبة للفريق خلال الفترة المقبلة».


وشدد على أن: «بيزيرا حصل على مستحقاته المالية كاملة، كما أن عقده مع الزمالك لا يزال ممتدًا».


واختتم تصريحاته قائلًا: «شيكو بانزا لاعب كثير المشكلات، وعقليته لا تتناسب مع أجواء الدوري المصري ونادي الزمالك. ومن وجهة نظري، إذا تلقى النادي عرضًا مناسبًا لضمه، فعليه الموافقة على رحيله فورًا».

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