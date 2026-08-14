نبيل محمود: معتمد جمال يستحق الاستمرار مع الزمالك

أكد نبيل محمود، المدير الفني للمنتخب القومي للشباب السوداني، أن نادي الزمالك له فضل كبير عليه وعلى العديد من أبناء النادي، مشيرًا إلى أن القلعة البيضاء كانت سببًا رئيسيًا في شهرتهم ونجاحهم في المجال الرياضي.

وقال نبيل محمود، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، إن استمرار معتمد جمال في القيادة الفنية للزمالك خلال الموسم المقبل أمر طبيعي، في ظل ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن معتمد جمال تولى مسؤولية تدريب الزمالك في ظروف صعبة للغاية، ونجح في التعامل مع التحديات التي واجهها الفريق، مؤكدًا أنه يستحق الاستمرار والحصول على فرصة كاملة لإثبات قدراته.

وأشار المدير الفني للمنتخب القومي للشباب السوداني إلى أن معتمد جمال من أبناء الزمالك المخلصين، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته خلال المرحلة المقبلة.



