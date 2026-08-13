أسامة عرابي: جمهور الزمالك ساهم في التتويج بالدوري.. وكل مرة مش هتسلم الجرة

أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الموسم الماضي جاء نتيجة عدة عوامل، مشيرًا إلى أن أخطاء الأهلي وبيراميدز ساهمت بشكل كبير في حسم البطولة لصالح القلعة البيضاء.

وقال عرابي، في تصريحات إذاعية، إن جماهير الزمالك كانت أحد أسباب الفوز بالدوري، لما قدمته من دعم ومساندة للفريق طوال الموسم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الاعتماد على هذا العامل وحده لن يكون كافيًا لتكرار الإنجاز.

وأوضح: «جمهور الزمالك كان أحد أسباب الفوز بالدوري، ولكن كل مرة مش هتسلم الجرة»، في إشارة إلى صعوبة تكرار سيناريو الموسم الماضي في ظل المنافسة القوية من الأهلي وبيراميدز.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن أخطاء الأهلي وبيراميدز خلال الموسم الماضي ساهمت في منح الزمالك فرصة كبيرة للمنافسة وحصد لقب الدوري، مؤكدًا أن المنافسة في الموسم الجديد ستكون مختلفة وأكثر صعوبة.

وأشار عرابي إلى أن الزمالك يعاني من مشكلات كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد، في الوقت الذي يرى فيه أن الأهلي وبيراميدز يعيشان حالة من الاستقرار ويعملان بشكل قوي استعدادًا للمنافسات المقبلة، وهو ما قد يمنحهما أفضلية في سباق المنافسة على اللقب.

وتطرق أسامة عرابي إلى موقف معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، مؤكدًا أن الضغوط ستكون أكبر عليه خلال الموسم الجديد، خاصة بعد نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الموسم الماضي.

وشدد على أن الحفاظ على القمة سيكون أصعب من الوصول إليها، في ظل ارتفاع سقف طموحات جماهير الزمالك، وقوة المنافسة المنتظرة من الأهلي وبيراميدز.