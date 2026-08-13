عودة عبد الله السعيد للزمالك تفتح باب الجدل.. أحمد جلال يكشف كواليس الأزمة

أثار الإعلامي أحمد جلال الجدل بشأن أزمة عبد الله السعيد مع نادي الزمالك، بعد تراجع اللاعب عن فسخ تعاقده وعودته إلى صفوف الفريق، مؤكدًا أن عودته تغلق بابًا واسعًا من الجدل، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال أحمد جلال، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن معتمد جمال كان له دور كبير في إنهاء الأزمة، مطالبًا مجلس إدارة الزمالك باحترام قراره ودعم حسين السيد، الذي تولى الإشراف على ملف الكرة داخل القلعة البيضاء.

وأشار جلال إلى أن تراجع عبد الله السعيد عن فسخ تعاقده يبرئ ساحة جون إدوارد من الاتهامات التي وجهت إليه بشأن تحريض اللاعب على الانقطاع عن التدريبات، معتبرًا أن الأزمة الحقيقية تتمثل في صعوبة فرض الانضباط داخل الفريق في ظل عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية.

وأضاف أن تطبيق العقوبات يجب أن يسبقه حصول جميع اللاعبين على مستحقاتهم دون تمييز بين لاعب وآخر، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، مؤكدًا أن تحقيق العدالة المالية داخل الفريق سيكون أساسًا لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وشدد جلال على أنه بعد سداد المستحقات، يجب توقيع العقوبات على كل من تخلف عن فترة الإعداد، وعلى رأسهم عبد الله السعيد، باعتبار ذلك معيارًا حقيقيًا للانضباط داخل الفريق.

واختتم أحمد جلال حديثه بالتأكيد على أن حسين السيد وعبد الناصر محمد ومعتمد جمال يقودون الزمالك في ظرف بالغ الصعوبة، متسائلًا عن مدى قدرتهم على تجاوز الأزمات التي تحاصر الفريق، في ظل الغيابات وما وصفه بتمرد بعض اللاعبين، وعلى رأسهم بيزيرا وشيكوبانزا، ووصول الأمر إلى حالة من التسيب والانفلات