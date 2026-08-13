عبدالله السعيد يعلن استمراره مع الزمالك

أعلن عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استمراره في صفوف الفريق، خلال الموسم الجديد وعدم اعتزاله.

وقال عبد الله السعيد، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" اليوم الخميس، "إلى جماهير نادى الزمالك العظيمة... منذ اللحظة الأولى لانضمامي إلى كيان كبير اسمه نادي الزمالك، وأنا أعتبر نفسى جزءًا من هذه العائلة الكبيرة، وواحدًا من أبناء هذا النادي العظيم وأحد جماهيره، فما عشته خلال هذه الفترة لم يكن مجرد مرحلة عابرة في حياتي، بل كانت أهم محطات مسيرتي الكروية وسط هذا الجمهور الذي لم أرَ منه إلا الحب والتقدير".

وأضاف "إن كل ما تردد خلال الساعات الماضية عار تماما عن الصحة، لم أتمرد يومًا على نادي الزمالك، ولن يكون خياري أبدًا هو خسارة الزمالك وجماهيره العظيمة مهما حدث، لقد تشرفت بالوجود هنا...فقد فكرت في الاعتزال و إنهاء مشواري الكروي بالفانلة التي أحببتها حقاً، وهي لحظة ستأتي حتماً، وهو الأمر الذي إستغرق بعض الوقت و تزامن مع بداية فترة إعداد الفريق، و من ثم كان غيابي عن البدء معهم".

وتابع "وبكوني فردًا من أفراد هذه العائلة التي لمست في كل موقف معناها الحقيقي، أؤكد كامل احترامي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره ومجلس الإدارة وما يتخذه من قرارات، وأتشرف بأن أكون بين صفوفه هذا الموسم".

وعاهد عبدالله السعيد، جماهير الزمالك بأن يضع مصلحة النادي أولًا.