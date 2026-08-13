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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للبضائع العامة والحاويات خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادره 14 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء تحت الشحن والتفريغ 28 سفينة، بينما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها 24 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22390 طنا، تشمل: 3984 طن علف بنجر و4000 طن يوريا و5013 طن جبس خام صب و 5328 طن بودرة جبس معبأ و 4065 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43993 طنا، تشمل: 1944 طن خردة و 2178 طن حديد و 38446 طن ذرة و 1425 طن خشب زان، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 575 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 246 حاوية مكافئة.. في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1304 حاويات مكافئة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 64569 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 34682 طنًا.

ميناء دمياط السفن المركز الإعلامي لهيئة الميناء

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