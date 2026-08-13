ميمي جمال: ليس لي علاقة بالمسلسل التركي" قهوة مالحة".. وأجسد دور والدة مني زكي في"طالع نازل"

تواصل الفنانة ميمي جمال، تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل طالع نازل، والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني.

وقالت ميمي جمال في تصريحات خاصة لصدي البلد: لم إنتهي من تصوير دوري من أحداث مسلسل" طالع نازل"، حيث يتبقي تصوير يوم واحد فقط، وأجسد ضمن الاحداث شخصية والدة مني زكي.

قهوة مالحة:

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لممثلة تركية تشارك ضمن احداث مسلسل قهوة مالحة، اعتقدوا انها الفنانة ميمي نظرًا للشبه الذي يجمعها.

اوضحت ميمي جمال ان انها لم تقم بالمشاركة في اعمل عمل بتركيا، ولم تشاهد صورة الممثلة التي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان آخر أعمال الفنانة ميمي جمال مسلسل ورد علي فل وياسمين، وشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم وليد فواز، أحمد عبدالوهاب، فدوى عابد، سلوى محمد علي، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وإخراج محمود عبدالتواب.