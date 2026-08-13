«ابن الأصول» ينير مسرح ميامي بوسط البلد في موسم جديد ويواصل نجاحه الجماهيري

يقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، العرض المسرحي «ابن الأصول» في موسم جديد، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، وذلك على مسرح ميامي بوسط البلد، بدءًا من اليوم، الخميس 13 أغسطس، في تمام الساعة 8:30 مساءً.

وتأتي عودة «ابن الأصول» بعد النجاح الجماهيري والفني الذي حققه العرض خلال تقديمه، وما شهده من تفاعل من الجمهور، ليواصل حضوره ضمن عروض البيت الفني للمسرح.

وتدور أحداث «ابن الأصول» في إطار كوميدي اجتماعي، يتناول عددًا من القضايا المرتبطة بالقيم داخل المجتمع، من خلال مجموعة من المواقف الإنسانية القريبة من الواقع، والتي تطرح تساؤلات حول العلاقات والقيم والمبادئ بأسلوب كوميدي يصل إلى مختلف شرائح الجمهور.

العرض بطولة ميرنا وليد، مصطفى شوقي، محمود عامر، حسان العربي، ليلى مراد، يوسف مراد، حامد سعيد، رشا فؤاد، عبير مكاوي، نور العزيز، ومحمود عوض، تصميم الديكور حمدي عطية، الاستعراضات ضياء شفيق، الإضاءة محمود الحسيني، تصميم الملابس نورهان طرابية، الأشعار أحمد الشريف، التأليف الموسيقي أحمد الناصر، المكياج أدهم عفيفي، هيئة الإخراج محمود جدو وتامر بدير، المخرج المنفذ مجدي عبيد، وتأليف وإخراج مراد منير.

ويُعرض «ابن الأصول» من الخميس إلى الأحد أسبوعيًا، في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إتاحة الحجز بالفيزا من شباك التذاكر، بأسعار 57 و82 و107 جنيهات.