«الملك لير» يصل إلى 200 ليلة عرض والاحتفال مع الجمهور عقب عرض اليوم

في عرضه اليوم الخميس على خشبة المسرح القومي بالعتبة، يصل العرض المسرحي «الملك لير» إلى 200 ليلة عرض.

ويحتفل البيت الفني للمسرح بهذه المناسبة عقب انتهاء عرض اليوم الخميس، بمشاركة جمهور المسرح القومي، وبحضور الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، إلى جانب عدد من قادة الوزارة والإعلاميين.

ويقام العرض برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح.

وتجاوزت إيرادات عرض “الملك لير” 6 ملايين جنيه، بما يعكس حجم الإقبال الجماهيري الذي حققه منذ انطلاق عرضه.

وتُعد «الملك لير» من أبرز التجارب المسرحية التي أعادت تقديم النص الشكسبيري الخالد برؤية فنية معاصرة، من ترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وإخراج شادي سرور.

والعرض بطولة النجم يحيى الفخراني، ويشاركه البطولة: طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، أحمد سمير، ديكور حمدي عطية، ملابس علا علي، إضاءة الحسين «كاجو»، موسيقى أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، وإنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان سامح مجاهد.

مواعيد العرض:

ويُعرض «الملك لير» من الخميس إلى الأحد أسبوعيًا، في تمام 9 مساءً، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، مع إتاحة الحجز يوميًا من شباك التذاكر بدءًا من الساعة 4 عصرًا، بأسعار تذاكر 60 و80 و110 جنيهات.