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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كارولين عزمي تكشف لـ صدى البلد أسرار و كواليس فيلم محمود الثاني و مسرحية الساحل الشرير | فيديو

النجمة كارولين عزمي
النجمة كارولين عزمي
أوركيد سامي

تألقت النجمة كارولين عزمي في فيلم «محمود ومحمود»، مقدمة شخصية مختلفة عما قدمته من قبل . وتخوض كارولين خلال الأحداث تجربة اجتماعية كوميدية من خلال شخصية «نوال»، الفتاة البسيطة التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة وتقع في حب «محمود»، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد غزي، لتنشأ بينهما العديد من المواقف الطريفة.

وفي حوار خاص مع «صدى البلد»، تحدثت كارولين عزمي عن كواليس فيلم «محمود ومحمود»، وتعاونها مع أبطال العمل، وردود فعل الجمهور، إلى جانب تجربتها المسرحية وخطتها الفنية خلال الفترة المقبلة.

في البداية.. حدثينا عن شخصية «نوال» في فيلم «محمود ومحمود»؟

أجسد خلال الفيلم شخصية «نوال»، وهي فتاة بسيطة من طبقة متوسطة، وتقع في حب «محمود» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد غزي. وتجمعهما العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية الطريفة، والشخصية مختلفة عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، وهذا ما شجعني على تقديمها.

كيف كانت كواليس التعاون مع «كزبرة » وأحمد غزي وباقي أبطال العمل؟

أنا سعيدة جدًا بالتعاون مع أبناء جيلي، وسعيدة أيضًا بالعمل مع كل أبطال وصناع الفيلم. كانت هناك حالة جميلة جدًا من التعاون والمحبة بين الجميع، وشعرت بوجود كيمياء واضحة بيني وبين باقي أبطال العمل، وهو ما انعكس على الشاشة.

فيلم «محمود ومحمود» يتناول حياة الشخصيات.. هل تحبين أن تعيشي قصة حياة أحد نجوم الزمن الجميل لو أتيحت لك الفرصة؟

لا، بصراحة لا أحب أن أعيش قصة حياة أحد من نجوم الزمن الجميل، وأفضل أن أعيش قصة حياتي أنا، بكل تفاصيلها وتجاربها.

كيف ترين ردود فعل الجمهور على الفيلم؟

أنا سعيدة جدًا برد فعل الجمهور، خصوصًا أن التفاعل بدأ منذ طرح البرومو ، وكذلك الفيديو الخاص بالرقصة التي قدمناها على أغنية «بيان هام »، وهي أغنية الفيلم. وسعيدة أكثر بتفاعل الجمهور مع الفيلم بعد عرضه، وهذا بالنسبة لي كرم وتوفيق من عند ربنا، والحمد لله على محبة الناس.

حدثينا عن مسرحية «السحر الشرير»؟

المسرحية مختلفة، وتتناول ما يحدث في «الساحل  الشرير» بشكل كوميدي اجتماعي مختلف. وأنا سعيدة جدًا بهذه التجربة، لأنها تحمل حالة خاصة ومختلفة.

أيهما أصعب بالنسبة لكِ.. المسرح أم الدراما والسينما؟

المسرح أصعب من الدراما والسينما، لأنه يعتمد بشكل كبير على الأداء المباشر أمام الجمهور، ولا توجد فرصة لإعادة المشهد كما يحدث في التصوير، لكنه في الوقت نفسه ممتع جدًا، وله إحساس خاص ومختلف.

وماذا عن أعمالك الفنية المقبلة؟

من المحتمل أن أشارك في فيلم سينمائي قريبًا، كما أن هناك احتمالًا للمشاركة في موسم رمضان 2027، لكن حتى الآن لم أحسم الأمر بشكل نهائي، وعندما يكون هناك شيء مؤكد سأعلن عنه.

https://youtube.com/shorts/PUX2-buSXgM?si=6bgAxgJryO6Qx0a8

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