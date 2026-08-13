الاحتلال: القوات تُخلي منازل الفلسطينيين في قصرة تمهيدًا للاستيلاء عليها

كشفت إذاعة جيش الاحتلال أن القوات أخلت منازل الفلسطينيين في قصرة تمهيدًا للاستيلاء عليها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي سياق آخر ، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قياديًا بحركة "حماس" بغارة جوية على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن بيان للجيش القول إن الغارة أسفرت عن قتل قائد خلية تابعة لحماس، مشيرة إلى أن هذه أول غارة تُنفذ في القطاع بموافقة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، عقب خريطة الطريق التي نشرها "مجلس السلام" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.