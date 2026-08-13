عبدالله السعيد في رسالة لجماهير الزمالك : كنت أفكر في الاعتزال وأتشرف بالاستمرار لموسم جديد

علق عبدالله السعيد لاعب نادي الزمالك على أزمته مع إدارة النادي بعد تداول أنباء تؤكد اقتراب فسخ تعاقده مع الفريق.

وقال السعيد في رسالته للجماهير : إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة:منذ اللحظة الأولى لانضمامي إلى كيان كبير اسمه نادي الزمالك، وأنا أعتبر نفسي جزءا من هذه العائلة الكبيرة، وواحدا من أبناء هذا النادي العظيم وأحد جماهيره، فما عشته خلال هذه الفترة لم يكن مجرد مرحلة عابرة في حياتي، بل كانت أهم محطات مسيرتي الكروية وسط هذا الجمهور الذي لم أر منه إلا الحب والتقدير.

وأضاف : إن كل ما تردد خلال الساعات الماضية عار تماما عن الصحة، لم أتمرد يوما على نادي الزمالك، ولن يكون خياري أبدا هو خسارة الزمالك وجماهيره العظيمة مهما حدث، لقد تشرفت بالوجود هنا.

وأكمل : فقد فكرت في الإعتزال وإنهاء مشواري الكروي بالفانلة التي أحببتها حقاً ، و هي لحظة ستأتي حتما، و هو الأمر الذي استغرق بعض الوقت و تزامن مع بداية فترة إعداد الفريق، و من ثم كان غيابي عن البدء معهم ، وبكوني فردا من أفراد هذه العائلة التي لمست في كل موقف معناها الحقيقي، أؤكد كامل احترامي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره ومجلس الإدارة وما يتخذه من قرارات ،واتشرف بأن أكون بين صفوفه هذا الموسم .



واختتم السعيد قائلا : و أعاهد الجماهير العظيمة أن أضع مصلحة الزمالك أولا، وأعدها بالقتال والمحاربة على جميع البطولات في الموسم المقبل، عاش الزمالك وعاشت جماهيره الوفية