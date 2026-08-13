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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

180 ألف دولار سبب شكوى حمزة المثلوثي ضد الزمالك

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تقديم حمزة المثلوثي لاعب الزمالك السابق شكوى ضد الفارس الأبيض بسبب مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي بعد فسخ تعاقده

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : المثلوثي طلب رفع شكوى للفيفا بسبب 180 ألف دولار لم يحصل عليهم والزمالك حاليا يتحرك لإنهاء الأزمة بشكل ودي.

وواصل : جماهير الزمالك لن تتحمل إيقاف قيد جديد في الموسم المقبل ويجب سداد الاقساط في موعدها لعدم إعادة الأزمة من جديد وهناك أشخاص اساتذه في التصريحات ولكن بدون عمل داخل مجلس إدارة الزمالك.

الزمالك يواجه أورانج وديا

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق أورانج اليوم الخميس ضمن استعدادات الفريق الودية لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويلعب الزملك أمام منافسه أورانج اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة مودرن سبورت يوم الأحد الموافق 16 أغسطس على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لاستغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويبدأ الزمالك مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك حمزه المثلوثي

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