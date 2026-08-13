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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة إتقان تستعرض انجازاتها.. معايير اعتماد وطنية ومنظومة رقمية للتدريب والاعتماد

الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد
الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد

استعرضت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) أبرز ما حققته خلال الفترة من مايو 2025 وحتى نهاية يونيو 2026، وذلك في إطار تقريرها السنوي عن أداء الهيئة وما شهدته من تطور مؤسسي وتشغيلي خلال عام من العمل، انتقلت خلاله من مرحلة التأسيس إلى التشغيل الفعلي لمنظومة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

وشهدت هيئة إتقان خلال هذه الفترة استكمال بنيتها التنظيمية والإدارية والتكنولوجية، وإطلاق المعايير الوطنية للاعتماد وفق أحدث المرجعيات الدولية، والتي تم الإعلان عنها خلال فعالية إطلاق المعايير الوطنية للاعتماد في 13 أكتوبر 2025، إلى جانب مواءمة منظومة المعايير مع المواصفات الدولية ذات الصلة والإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم الفني والتدريب المهني (EQAVET).

كما عملت إتقان على إعداد المؤشرات الوطنية لقياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF)، وبمشاركة خبراء محليين، ودوليين من عدد من الدول الأوروبية، بما يعزز بناء منظومة وطنية لقياس الأداء والجودة تستند إلى الخبرات والممارسات الدولية.

وفي إطار توجه هيئة إتقان نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات، تم تطوير منظومة إلكترونية متكاملة تشمل الموقع الإلكتروني، ومنصات التدريب والاعتماد، إلى جانب منظومة إصدار الشهادات المؤمّنة، بما يدعم كفاءة الإجراءات، ويعزز الحوكمة والشفافية والتحول نحو تقديم خدمات رقمية متكاملة.

كما واصلت الهيئة توسيع شبكة تعاونها مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية، من خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون التي تستهدف نشر ثقافة الجودة وبناء القدرات، بالتوازي مع تعزيز التعاون الدولي مع مؤسسات وشركاء التنمية والاستفادة من الخبرات والدعم الفني الدولي في تطوير منظومة الجودة والاعتماد.

وفي مجال التدريب وتنمية القدرات، نفذت الهيئة منظومة تدريبية متخصصة وفق منهجيات تستند إلى المرجعيات الدولية، تضمنت تصميم وتنفيذ عديد من الحقائب التدريبية المتخصصة، وتدريب عدد كبير من المتدربين من مختلف محافظات مصر، بما يسهم في بناء القدرات ورفع الوعي بمفاهيم الجودة، وتأهيل الكوادر اللازمة لتطبيق المعايير والحصول على الاعتماد.

كما عملت الهيئة على تنمية قدرات كوادرها البشرية، بما يدعم جاهزيتها لممارسة اختصاصاتها والاضطلاع بدورها في تطوير منظومة ضمان الجودة والاعتماد.

وشهدت الفترة محل التقرير انتقال الهيئة إلى التطبيق الفعلي لمنظومة الاعتماد، من خلال استقبال خطط الاعتماد المقدمة من الجهات المختلفة، وتنفيذ زيارات الاعتماد، ومنح شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، بما يؤكد اكتمال ممارسة الهيئة لاختصاصاتها والقيام بدورها الوطني في ضمان جودة واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ الدكتور/ محمد موسى عماره، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يمثل نقلة مهمة في مسيرة الهيئة، ويعكس حجم العمل المؤسسي الذي تم إنجازه خلال فترة زمنية وجيزة، بدعم القيادة السياسية وايمانها بأهمية ضمان جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لتطوير التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتدويل مخرجاته، ودعم تنافسية الخريجين، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. وأكد رئيس الهيئة أن المرحلة المقبلة تستهدف مواصلة تطوير منظومة ضمان الجودة والاعتماد، وتعزيز الشراكات والخبرات الدولية.

الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد الهيئة المصرية لضمان الجودة إتقان التعليم الفني هيئة إتقان

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