وكيل أفريقية النواب يزف بشرى سارة بشأن سيارات ذوي الإعاقة في الموانئ

كشف النائب أشرف سليمان ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ، عن آخر التطورات بشأن أزمة سيارات ذوي الهمم بعد تكدس أكثر من ١٠ الآف سيارة بالموانىء وأصحابها يدفعون أرضيات منذ عامين.

وقال سليمان خلال حواره لـ"صدى البلد" إن الدولة المصرية تولي ذوي الهمم إهتمام ورعاية خاصة كانت وفرت فكرة السيارات المعفاة من الجمارك ، ولكن للأسف بعض الدخلاء على الفكرة يحاولوا إفسادها من خلال بعض الطرق الملتوية لإستيراد سيارات بمواصفات معينة لأشخاص جزء منها تجارة وجزء منها مافيا موجودة ، مما يهدر حقوق الدولة في الجمارك ، ولذلك بدأت الحكومة تتخذ إجراءات من الممكن أن تكون من وجهة نظر ذوي الهمم إنها قاسية قليلا لأنها أثرت على جزء من السيارات الموجودة في الجمارك والموانىء المصرية.

وتابع وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: كما إننا أكدنا على أن الحكومة وضعت مجموعة من الضوابط ، ونطالب الحكومة بسرعة الإجراءات لأنها مبالغ كبيرة جدا تم وضعها في سيارات ذوي الإعاقة ، وفي نفس الوقت هناك أرضيات تكلف المواطنين أموالا طائلة ، ولذلك فإننا نحتاج إلى التيسير على المواطنين في ضوء الحفاظ على موارد الدولة المصرية والحفاظ على حقوق الدولة في الضرائب والجمارك.

واختتم: كما أن السيارات التي لديها أوراق سليمة وليس هناك أي شبهات فيجب إخراجها من الجمارك بأسرع وقت ممكن ، ويتم وضع ضوابط واضحة بحيث لا يحدث نقل ملكية أو توكيلات والتي ظهرت في السوق خلال الفترة الماضية ، والتي استغل البعض للأسف الاحتياج المادي لذوي الهمم في الحصول على هذه الموافقات ، كما أؤكد على الحكومة بأن تنجز ملف سيارات الإعاقة.