مصطفى بكري: الحكومة مطالبة بحل أزمة سيارات ذوي الهمم

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة مطالبة بالتحرك لحل أزمة سيارات ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن هذه الفئة حظيت باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه يجب العمل على تيسير حصولهم على حقوقهم.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك سيارات مخصصة لذوي الهمم ما زالت مكدسة في الموانئ، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الأزمة.

منظور إنساني وقانوني

وطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ العاملين الذين واجهوا مشكلات بسبب نتائج تحاليل المخدرات، والتي ترتب عليها فصل بعضهم من العمل أو تعرضهم للوصمة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن بعض الحالات قد تكون مرتبطة بأشخاص يلجأون إلى العلاج، ما يستدعي التعامل معها بمنظور إنساني وقانوني يوازن بين تطبيق القانون ومراعاة ظروف المواطنين.