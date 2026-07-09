القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026

يخوض منتخب المغرب مواجهة تاريخية أمام نظيره الفرنسي، مساء الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك في ظل طموحات "أسود الأطلس" لمواصلة مشوارهم المميز وبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وكان المنتخب المغربي قد حقق إنجازًا تاريخيًا في مونديال قطر 2022 عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، ويأمل في تكرار هذا الإنجاز، بل والمضي خطوة إضافية نحو المنافسة على اللقب.

في المقابل، يسعى منتخب فرنسا، أحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة، إلى تجاوز العقبة المغربية ومواصلة مشواره نحو اللقب، مستندًا إلى كتيبة من النجوم يتقدمهم كيليان مبابي.

موعد مباراة المغرب وفرنسا

تقام مباراة المغرب وفرنسا، مساء الخميس 9 يوليو 2026، على ملعب بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

تنقل شبكة beIN Sports، صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المباراة عبر القنوات التالية:

beIN SPORTS MAX 1 – تعليق جواد بدة.

beIN SPORTS MAX 3 – تعليق عصام الشوالي.

مشوار المنتخبين في البطولة

بلغ المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على منتخب باراجواي بهدف دون رد، سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء، ليواصل "الديوك" مشوارهم نحو استعادة اللقب العالمي.

أما منتخب المغرب، فواصل عروضه القوية بعدما تجاوز دور المجموعات بنجاح، قبل أن يحقق انتصارين مهمين في الأدوار الإقصائية على هولندا وكندا، ليؤكد قدرته على منافسة كبار المنتخبات في البطولة.

ويواصل كيليان مبابي تألقه مع المنتخب الفرنسي، بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في كأس العالم 2026، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب 8 أهداف.

وتتطلع الجماهير العربية إلى مشاهدة مواجهة قوية بين المغرب وفرنسا، على أمل أن ينجح "أسود الأطلس" في تحقيق أول انتصار لهم تاريخيًا على "الديوك"، والثأر من خسارة نصف نهائي مونديال قطر 2022، ومواصلة كتابة التاريخ في كأس العالم 2026.