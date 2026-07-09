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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رافق مهاجم المغرب.. «ليكيب الفرنسية» تختار ياسر إبراهيم ضمن تشكيل اكتشافات المونديال

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
عبدالله هشام

اختارت صحيفة ليكيب الفرنسية ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر ضمن أفضل 11 اكتشاف في كأس العالم 2026 بعد أدائه المميز مع الفراعنة في المونديال.

وأوضحت الصحيفة أن ياسر إبراهيم يعد أفضل اكتشاف في البطولة وانضم لتشكيلة الصحيفة عن أفضل 11 لاعبا جديدا في المونديال.

وجاء تشكيل ليكيب لأفضل 11 اكتشافًا في كأس العالم كالتالي:

حراسة المرمى :أوريان نيلاند " النرويج"

الدفاع - س. كابرال" الرأس الأخضر - ياسر إبراهيم " مصر" براندون ميشيل " بلجيكا" - ماتياس جالارزا " باراجواي.

خط الوسط : غوستافو بويرتا "كولومبيا - نيكولاس راسكين " بلجيكا"

خط الوسط المهاجم : ديوماندي " كوت ديفوار - مانزامبي"سويسرا" - جوليان كينونيس"المكسيك"

الهجوم : إسماعيل صيباري مهاجم المغرب 

وودع منتخب مصر منافسات بطولة كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في دور الـ 16 من المونديال.

تفاصيل مباراة مصر والأرجنتين

قلب الأرجنتين الطاولة علي منتخب مصر ويحول تأخره بهدفين إلي الفوز الي ثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتأهل لدور الـ 8 ، في المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026 .

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.  

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء ويسعدها مصطفي زيكو فتسكن شباك الأرجنتين.

وسجل الارجنتين هدف التقليص أمام مصر في الدقيقة 79، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي على رأس روميرو الذي سدد كرة تصدى لها شوبير لكنها سكنت الشباك.

وأدرك الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي لتصل الكرة إلى مونتيل بعد ارتباك دفاعي ليمررها إلى ميسي الذي سدد كرة من لمسة واحدة داخل الشباك.

وجاء هدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 92، بعد عرضية من ميسي من الناحية اليمني لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز إنزو فيرنانديز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك مصطفي شوبير. 

ياسر إبراهيم منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر والأرجنتين كأس العالم

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