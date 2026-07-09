التوك شو.. شعبة الدواجن: سعر الكيلو بالمزرعة 65 جنيهًا.. أحمد موسى يشكر الجزائر على دعمها منتخب مصر

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



رئيس شعبة المخابز: الهدر في الرغيف يبدأ قبل وصوله للمواطن.. وترك البطاقات بالمخابز مخالفة

أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية، أن الهدر في منظومة الخبز لا يقتصر على رغيف العيش فقط، وإنما يبدأ منذ مراحل إنتاج الدقيق والنقل والتوزيع، مشيرًا إلى وجود بعض الممارسات الخاطئة في التعامل مع بطاقات التموين.





مستوى يليق بمصر.. توفيق السيد: يجب محاسبة مسؤولي الـ «فيفا»

أشاد توفيق السيد، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، بالدعم الذي يحظى به المنتخب المصري، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على متابعة اللاعبين والاطمئنان على حالتهم النفسية بعد البطولات والمنافسات الكبرى.



شعبة الدواجن: سعر الكيلو بالمزرعة 65 جنيهًا.. ونحتاج قانون ينظم حلقات التداول

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يبلغ نحو 65 جنيهًا، مشددًا على ضرورة إصدار قانون ينظم حلقات التداول والوساطة بين المنتج والمستهلك لضمان وصول السلعة بسعر عادل.





الإسكان: إعفاءات كبيرة من غرامات التأخير ومهلة عام لأصحاب الأراضي السكنية

أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة تقدم حوافز تشمل تخفيضات كبيرة على غرامات التأخير للمستحقات المالية، حيث تصل نسبة الإعفاء إلى 70% للوحدات السكنية، و60% للوحدات الإدارية والمهنية، و50% للمحلات التجارية، وذلك عند سداد كامل المديونيات خلال ثلاثة أشهر.





أحمد موسى يوجه الشكر للجزائر على دعمها منتخب مصر ويؤكد تضامنه مع المنتخبات العربية

وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للشعب الجزائري على دعمه للمنتخب المصري عقب مباراة الأرجنتين، مؤكدًا أن المواقف التي أظهرتها الجماهير العربية تعكس روح التضامن بين الأشقاء.تحذير من التعرض المباشر للشمس. الأرصاد: درجات الحرارة طبيعية والرطوبة سبب الاحساس بارتفاعها

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال هذه الأيام تدور حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أنها سجلت ما بين 36 و37 درجة مئوية.



إنتوا والأرجنتين لصوص| أحمد موسى لإسرائيل: يشرفنا عدم تشجيعكم لينا.. وهتفضلوا أعداءنا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الوقت قد حان لكي تعيد الاتحادات الأفريقية النظر في دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن جميع المنتخبات الأفريقية والعربية تعرضت لظلم تحكيمي خلال بطولة كأس العالم، لكنه شدد على أن ما حدث مع منتخب مصر كان مختلفًا.





لم نُهزم.. اتحاد الكرة: منتخبنا تم إقصاؤه أمام الأرجنتين بقرارات حكم حملت ازدواجية في المعايير

علق مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على خروج منتخب مصر من كأس العالم بعد الخسارة أمام الأرجنتين في دور الـ 16.





تامر أمين: أنا اتغلبت إمبارح لكن في عيون كل العالم منتخب مصر البطل والمنتصر

علق الإعلامي تامر أمين على خروج منتخب مصر من كأس العالم بعد الخسارة أمام الأرجنتين في دور الـ 16.



