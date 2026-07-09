الصحة الإيرانية تعلن سقوط 14 قتيلاً جراء الهجمات الأمريكية

كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن سقوط 14 قتيلاً جزاء الهجمات الأمريكية الأخيرة على البلاد، فيما أعلن الجيش الإيراني أن من بين الضحايا ثمانية من منتسبي القوات الجوية والبحرية، قُتلوا خلال الهجمات الأمريكية التي استهدفت بندر عباس وبوشهر جنوب البلاد.

ومنذ قليل، أعلنت شركة السكك الحديدية الإيرانية تعليق حركة قطارات الركاب على خط طهران - مشهد، عقب هجوم قالت إن الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتاه فجر اليوم واستهدف أحد مقاطع السكة على هذا المسار.

وذكرت الشركة أن الفرق الفنية والتشغيلية توجهت إلى موقع الاستهداف وباشرت أعمال إصلاح الأضرار، مؤكدة العمل على إعادة تشغيل الخط في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى إعداد خطة لنقل ركاب القطارات المتوقفة إلى مدينة مشهد عبر حافلات النقل البري، داعية المسافرين إلى متابعة آخر المستجدات بشأن حركة القطارات عبر مركز خدمة المسافرين التابع للسكك الحديدية.

وفي بيان للقيادة المركزية الأمريكية، فقد أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت نحو 90 موقعاً عسكرياً على طول الساحل الإيراني، قال إنها تهدف إلى تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.