قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس
محمد نصر: كنا على بعد دقائق من أعظم فرحة في تاريخ الكرة المصرية
وفاة طبيب داخل المستشفى.. جمال شعبان يكشف الفارق بين السكتة القلبية والتوقف المفاجئ للقلب
الثانوية العامة 2026| بدء امتحان الفيزياء لطلاب علمي والتاريخ لأدبي
طقس الخميس.. أجواء حارة رطبة على أغلب الأنحاء وشبورة صباحية وفرص أمطار
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا
بعد انتهاء موسم الأضاحي.. ماذا حدث لأسعار اللحوم والماشية؟ خاص
التعليم تنفي تداول أسئلة الفيزياء والتاريخ قبل توزيعها بلجان امتحانات الثانوية العامة
تفتيش لجان الثانوية العامة من الداخل للتأكد من خلوها من وسائل الغش قبل “الفيزياء والتاريخ”
وزير التعليم يتابع وصول أسئلة فيزياء وتاريخ الثانوية العامة ويوجه بعدم تأخير توزيعها باللجان
بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة الإيرانية تعلن سقوط 14 قتيلاً جراء الهجمات الأمريكية

غارات أمريكية
غارات أمريكية
محمود نوفل

كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن سقوط 14 قتيلاً جزاء الهجمات الأمريكية الأخيرة على البلاد، فيما أعلن الجيش الإيراني أن من بين الضحايا ثمانية من منتسبي القوات الجوية والبحرية، قُتلوا خلال الهجمات الأمريكية التي استهدفت بندر عباس وبوشهر جنوب البلاد.

ومنذ قليل، أعلنت شركة السكك الحديدية الإيرانية تعليق حركة قطارات الركاب على خط طهران - مشهد، عقب هجوم قالت إن الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتاه فجر اليوم واستهدف أحد مقاطع السكة على هذا المسار.

وذكرت الشركة أن الفرق الفنية والتشغيلية توجهت إلى موقع الاستهداف وباشرت أعمال إصلاح الأضرار، مؤكدة العمل على إعادة تشغيل الخط في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى إعداد خطة لنقل ركاب القطارات المتوقفة إلى مدينة مشهد عبر حافلات النقل البري، داعية المسافرين إلى متابعة آخر المستجدات بشأن حركة القطارات عبر مركز خدمة المسافرين التابع للسكك الحديدية.

وفي بيان للقيادة المركزية الأمريكية، فقد أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت نحو 90 موقعاً عسكرياً على طول الساحل الإيراني، قال إنها تهدف إلى تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.

إيران وزارة الصحة الإيرانية الجيش الإيراني بندر عباس شركة السكك الحديدية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

مباراة مصر والأرجنتين

مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

هيثم حسن

خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

مودريتش

مودريتش يفتح النار على تحكيم مباراة مصر والأرجنتين: ما حدث كان كارثة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بعد فضيحته التحكيمية.. معلومات لا تعرفها عن حكم مباراة مصر والأرجنتين.. وهذا ما قالته الصحف العالمية والإسرائيلية عن اللقاء

محافظ الغربية

محافظ الغربية: الصناعة المحلية ثروة حقيقية وسنواصل مساندة المنتجين

منع أمين الجامعة العربية من دخول فلسطين.. رسائل سياسية تتجاوز حدود الزيارة| تفاصيل

رفض الاحتلال زيارة الأمين العام للجامعة العربية للأراضي الفلسطينية انتهاك جديد

بالصور

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 يوليو في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

لوك جذاب.. ليلة علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد