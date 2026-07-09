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إعلام إيراني: مقتل شخص جراء هجوم أمريكي على مطار إيرانشهر جنوب شرق إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إيراني: مقتل شخص جراء هجوم أمريكي على مطار إيرانشهر جنوب شرق إيران

هجوم أمريكي على مطار إيرانشهر
هجوم أمريكي على مطار إيرانشهر

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم أمريكي استهدف محيط مطار إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران، في إطار موجة الضربات الأمريكية الأخيرة التي طالت مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالبنية الدفاعية الإيرانية.

وبحسب التقارير الإيرانية، وقع الهجوم في محيط المطار، فيما باشرت فرق الإسعاف والجهات المختصة عمليات الإنقاذ وتقييم حجم الأضرار، دون صدور حصيلة نهائية للخسائر البشرية والمادية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من وزارة الدفاع الأمريكية بشأن الضربة التي استهدفت مطار إيرانشهر، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من تفاصيل الحادث أو عدد الضحايا.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، عقب إعلان واشنطن تنفيذ جولة جديدة من الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، وسط تحذيرات دولية من اتساع نطاق الصراع وتداعياته على أمن المنطقة.
 

وسائل إعلام إيرانية مقتل شخص مطار إيرانشهر شرق إيران جنوب شرق إيران

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