ضبط إشغالات وأنشطة مخالفة بمنطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر..صور

نفذ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر حملة ميدانية مكثفة للتصدي للإشغالات والمظاهر العشوائية بعدد من المحاور والمناطق الحيوية.

واستهدفت الحملة منطقة الحصري، حيث أسفرت عن رفع الإشغالات الخاصة بأحد الكافيهات المخالفة والمستحوذة على الطريق العام، بما أعاد الانضباط والسيولة المرورية بالمنطقة، كما تم التحفظ على تروسيكل لبيع السجائر، وإزالة نشاط مخالف لبيع مستلزمات التجميل، وذلك في إطار جهود الجهاز للتصدي لكافة صور إشغال الطريق العام والأنشطة غير المرخصة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتسليمها إلى إدارة الأمن بالجهاز، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد المهندس نادر زعفر رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر استمرار الحملات اليومية بكافة قطاعات المدينة للقضاء على الإشغالات والمظاهر العشوائية، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون، والتعامل الفوري مع أي مخالفة تمس الطريق العام أو تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة.

ويؤكد جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر مواصلة الحملات الرقابية والمرور الميداني بجميع الأحياء والمحاور الرئيسية، للحفاظ على الانضباط العام، وتحقيق السيولة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

يأتي هذا في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتعليمات المهندس نادر زعفر رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وتوجيهات حسام حسني نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبحضور خالد الصياد مسؤول الإشغالات بالقطاع الجنوبي، وبمشاركة المقدم أحمد سرور من مباحث المرافق