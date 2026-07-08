خبير تحكيمي: لا إعادة لمباراة مصر والأرجنتين.. وأخطاء الحكم لا تُبطل النتيجة

أكد محمد صلاح، الخبير التحكيمي، أن إعادة المباريات لا تتم إلا في حال وقوع خطأ في تطبيق قانون اللعبة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على مباراة مصر والأرجنتين، وأن ما يُثار بشأن إمكانية إعادتها لا يتجاوز كونه "اجتهادات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال محمد صلاح، خلال تصريحات لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن قرارات الحكم تُعد قرارات فنية، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، ولا تؤثر في سلامة أو قانونية نتيجة المباراة، طالما لم يحدث خطأ في تطبيق نصوص القانون.

وأشار إلى أن بطولة كأس العالم شهدت واقعة نادرة تمثلت في مشاركة لاعب من منتخب الولايات المتحدة في إحدى المباريات رغم تعرضه للطرد في اللقاء السابق، معتبرًا أن هذه الحالة تختلف عن الجدل الدائر بشأن مباراة مصر والأرجنتين.

شخصيات رياضية وسياسية

وفي المقابل، أثارت قرارات حكم مواجهة مصر والأرجنتين موجة واسعة من الغضب والانتقادات، حيث صدرت ردود فعل من شخصيات رياضية وسياسية حول العالم، انتقدت الأداء التحكيمي خلال المباراة.