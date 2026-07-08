الشباب والرياضة: منتخب مصر حقق إنجازا تاريخيا أسعدنا كلنا.. والكرة المصرية في مكانة مختلفة

علق محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ، على خروج منتخب مصر من كأس العالم بعد الخسارة امام الأرجنتين في دور الـ 16.



وقال محمد الشاذلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامجه " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار" ، :" منتخب مصر حقق إنجاز تاريخي أسعدنا كلنا ".

وتابع محمد الشاذلي:" رأينا سعادة كبيرة في كل الدول العربية بأداء منتخب مصر في المونديال ، وهناك حالة حب كبيرة تربط مصر بالدول العربية ".



واكمل محمد الشاذلي :" كرة القدم المصرية أصبحت في مكانة مختلفة ومنتخبنا كان مسيطر بشكل كبير على مباراة الأرجنتين ".

ولفت محمد الشاذلي:" منتخب مصر كان لديه القدرة على إقصاء الأرجنتين ويصل لربع نهائي كأس العالم "، مضيفا:" منتخب مصر استعد جيدا لكأس العالم بخوض العديد من المباريات الودية مع منتخبات قوية مثل إسبانيا والسعودية والبرازيل وروسيا ".

