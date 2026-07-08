ريال مدريد الإسباني يعلن رحيل لاعبه رسميا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل لاعبه فران جارسيا إلى ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووجه نادي ريال مدريد الإسباني الشكر للاعب جارسيا إذ عبر عن شكره العميق وامتنانه الكبير لكل ما قدمه طوال السنوات الماضية، مشيدًا بالتزامه التام وسلوكه المثالي وروحه القتالية العالية في الدفاع عن قميص الفريق في كل المناسبات.

مسيرة جارسيا

وبدأ الظهير الأيسر مسيرته مع نادي العاصمة الإسبانية منذ طفولته، حيث تدرج في الفئات السنية المختلفة بأكاديمية النادي حتى وصل إلى الفريق الأول، ليحفر اسمه ضمن قائمة اللاعبين الذين ساهموا في حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية خلال المواسم الأخيرة.