خالد طلعت: عمر مرموش على رادار ريال مدريد

قال الإعلامي خالد طلعت إن النجم المصري عمر مرموش بات محل اهتمام نادي ريال مدريد، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشار فيه إلى أن اللاعب أصبح على رادار النادي الإسباني خلال الفترة الحالية.

مرموش

ويواصل مرموش لفت الأنظار بعد المستويات المميزة التي قدمها في الملاعب الأوروبية، وهو ما جعله يرتبط بتقارير تتحدث عن اهتمام عدد من كبار الأندية بالحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من ريال مدريد أو من ممثلي اللاعب بشأن هذه الأنباء حتى الآن، لتظل في إطار التقارير والاهتمامات المتداولة، في انتظار ما ستسفر عنه الفترة المقبلة.