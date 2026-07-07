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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباراة مصر والأرجنتين ستذاع على قناة بي ان سبورت المفتوحة الجديدة

مباراة مصر و الارجنتين
مباراة مصر و الارجنتين
حسام الحارتي


تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب أتلانتا، حيث يلتقي منتخبا الأرجنتين ومصر في مواجهة مرتقبة ضمن دور الـ16 من كأس العالم FIFA 2026™، في صدام يجمع حامل اللقب بكتيبة الفراعنة الطامحة إلى مواصلة مشوارها التاريخي في البطولة.
 

ويدخل منتخب الأرجنتين المباراة بثقة كبيرة بعد تجاوزه عقبة الرأس الأخضر في الدور السابق، معتمدًا على خبرة قائده ليونيل ميسي، الذي يواصل قيادة حملة الدفاع عن اللقب. في المقابل، بلغ منتخب مصر ثمن النهائي بعد تخطي أستراليا بركلات الترجيح، مستندًا إلى صلابة دفاعية وتألق نجمه محمد صلاح في الخط الأمامي.

ويتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة مشواره نحو الاحتفاظ باللقب، بينما يأمل الفراعنة في تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ الدور ربع النهائي وإقصاء أحد أبرز المرشحين للتتويج.

الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه يدير مباراة المنتخب الارجنتيني ونظيره المصري.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات

في حال إعلان إذاعة المباراة عبر القناة المفتوحة، يمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11054 أو 12187.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

البث المباشر لمباراة الأرجنتين ومصر الثلاثاء 7 يوليو انطلاقاً من الساعة 19:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة الأرجنتين ومصر ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.


مشاهدة مباراةالأرجنتين ومصر في بث مباشر عبر الانترنت


كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

الجماهير المصرية والعربية منتخب مصر منتخبا الأرجنتين ومصر كأس العالم

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