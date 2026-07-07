تشكيل الأرجنتين أمام مصر في ثمن نهائي كأس العالم 2026.. ميسي يقود الهجوم

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة منتخب مصر، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، خوليان ألفاريز.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء معتمدًا على قوته الهجومية بقيادة القائد ليونيل ميسي، إلى جانب خوليان ألفاريز، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما يسعى منتخب مصر لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة وتحقيق مفاجأة جديدة أمام حامل اللقب.