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حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين
مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين مساء اليوم الثلاثاء ، حيث يتابع المواطنون قناة بين سبورت المفتوحة التي من المتوقع أن تذيع المباراة لكن تحتاج تثبيت القناة وضبط التردد لمشاهدة ماتش مصر والأرجنتين الذي ينتظره الملايين اليوم ويحسم مصير منتخب مصر في كأس العالم بعد الوصول للدور 16.

قناة beIN Sports المفتوحة

وأطلقت شبكة قنوات بي ان سبورتس قناة مفتوحة مخصصة لنقل عدد من مباريات كأس العالم 2026، حيث سبق لها إذاعة مباريات منتخب مصر في دور المجموعات، إلى جانب مواجهة الفراعنة في دور الـ32، وهو ما جعلها محط اهتمام كبير من الجماهير في مختلف أنحاء الوطن العربي.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

مباراة مصر والأرجنتين تقام اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتالانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم، وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على النايل سات

القناةbeIN Sports FIFA World Cup
القمرنايل سات
التردد12245
الاستقطابعمودى (V)
الترميز27500
المعامل2/3 – DVB-S2 8PSK

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين:

القناةbeIN Sports FIFA World Cup
القمرعرب سات
التردد10850
الاستقطابعمودى (V)
الترميز27500
المعامل2/3 – DVB-S2 8PSK

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

يتصدر تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة محركات البحث قبل ساعات من المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من بطولة مأس العالم2016 في ظل رغبة الجماهير المصرية والعربية في متابعة اللقاء مجانًا.

تردد قناة  bein sport المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، تردد bein sport المفتوحة جديد على النايل سات، مدعيين أن القناة ذات شاشة سوداء وستعمل عند انطلاق مباراة مصر والأرجنتين اليوم الثلاثاء 7 يوليو الجاري في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن للجماهير تسجيل تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الجديد التالي:

  • قمر صناعي: نايل سات
  • التردد: 12188 أو 12245
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • تصحيح الخطأ: تلقائي
  • مفتوحة

تردد قناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026

نقدم لكم تردد قناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026، حيث تنقل القناة عدد من المباريات، وتعلن عبر الصفحة الرسمية للتلفزيون الجزائري على الفيسبوك قبل المباراة بساعتين، حيث يمكن متابعة الصفحة، وتسجل التردد التالي:

  • قمر صناعي: نايل سات
  • التردد: 11680
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو تلقائي
  • معامل الاستقطاب: أفقي
  • اضغط من خلال ريموت التحكم على زر القائمة.
  • ثم اختار خانة الإدخال اليدوي.
  • اضغط على أيقونة قائمة الترددات، وتوجه لإدخال الرقم السري (0000).
  • سجل التردد المذكور الترميز والاستقطاب وتصحيح الخطأ، ثم اضغط حفظ.
  • وبعد تنزيل القناة، عليك الدخول مجددًا على قائمة الترددات والوقوف على القناة بعد نزولها.
  • ثم سجل رمز فك الشفرة التالي: (110000000000)
  • الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية والضغط على زر بيس وإدخال الشفرة التالية: 1100001100000000، ثم موافق.
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