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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أثارت ذعر المواطنين.. انتشار أشجار يُشتبه في سميتها بالإسماعيلية

النباتات
النباتات
الإسماعيلية انجي هيبة

 
أثار تداول صور لنباتات تحمل ثمارًا خضراء وأزهارًا بنفسجية في عدد من شوارع الإسماعيلية حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، بعد تحذيرات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من أن هذه الأشجار قد تكون سامة وتشكل خطرًا على الأطفال والمارة.


ورصدت " صدي البلد " وجود هذه النباتات في أكثر من منطقة بالمحافظة، من بينها حدائق نمرة ٦، إلى جانب أماكن أخرى، وسط مطالب من الأهالي بسرعة فحصها والتأكد من مدى خطورتها.
وتداولت إحدى المواطنات منشورًا قالت فيه إنها لامست ثمار النبات بدافع الفضول قبل أن تبحث عن اسمه، لتفاجأ بمعلومات تشير إلى أنه نبات سام، ما دفعها إلى نشر تحذير طالبت خلاله بعدم لمس الثمار أو السماح للأطفال بالاقتراب منها.


ما هي هذه الشجرة؟


وبحسب مواصفات النبات الظاهرة في الصور، فإنه يُرجح أن يكون نبات العشر أو تفاح سدوم (Calotropis procera)، وهو نبات صحراوي ينتشر في عدد من الدول العربية، ويتميز بأوراقه الكبيرة السميكة وأزهاره البنفسجية وثماره المنتفخة.


هل هو سام بالفعل؟


يحتوي النبات على عصارة لبنية بيضاء تضم مركبات قد تكون سامة إذا ابتُلعت بكميات كافية، كما يمكن أن تسبب تهيجًا للجلد والعينين لدى بعض الأشخاص، بينما قد يؤدي ملامسة العصارة للعين إلى التهاب شديد يستدعي التدخل الطبي.
ويؤكد متخصصون أن مجرد المرور بجوار النبات أو رؤيته لا يمثل خطرًا، إلا أن المشكلة تكمن في العبث به أو كسر أغصانه أو لمس عصارته، خاصة بالنسبة للأطفال.


هل يسبب توقف القلب؟


ورغم انتشار معلومات على مواقع التواصل تزعم أن النبات يؤدي مباشرة إلى توقف القلب، فإن المختصين يشيرون إلى أن هذه المعلومة مبالغ فيها. فالتسمم الشديد قد يحدث في حالات نادرة نتيجة تناول أجزاء من النبات بكميات كبيرة، وليس بمجرد لمسه أو الاقتراب منه.


مطالب بفحص الأشجار


وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بفحص هذه النباتات المنتشرة في الشوارع والحدائق العامة، والتأكد من هويتها، مع إزالة ما يثبت أنه يمثل خطرًا على الأطفال، أو على الأقل وضع لافتات تحذيرية للتوعية بخطورة العبث بها.

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