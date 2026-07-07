كم سيحصل منتخب مصر إذا أطاح بالأرجنتين؟.. فيفا يحدد المكافأة

يخوض منتخب مصر مواجهة مصيرية أمام نظيره الأرجنتيني مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 في مباراة تتجاوز أهميتها حدود التأهل إلى الدور ربع النهائي، إذ تحمل أيضا مكاسب مالية كبيرة قد تعود على الكرة المصرية حال مواصلة الفراعنة مشوارهم في البطولة.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء حامل اللقب ليواصل كتابة التاريخ ويضمن في الوقت ذاته جائزة مالية ضخمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

19 مليون دولار تنتظر الفراعنة

وفقا للائحة الجوائز المالية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي سيضمن له الحصول على 19 مليون دولار باعتباره أحد المنتخبات التي ستنهي البطولة ضمن المراكز من الخامس إلى الثامن على أقل تقدير.

ويمثل هذا المبلغ قفزة مالية كبيرة مقارنة بالمكافأة المخصصة للمنتخبات التي تودع المنافسات من دور الـ16.

جوائز كأس العالم 2026

رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في النسخة الحالية من كأس العالم، وجاءت على النحو التالي:

البطل: 50 مليون دولار.

الوصيف: 33 مليون دولار.

صاحب المركز الثالث: 29 مليون دولار.

صاحب المركز الرابع: 27 مليون دولار.

من الخامس إلى الثامن: 19 مليون دولار.

من التاسع إلى السادس عشر: 15 مليون دولار.

من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين: 11 مليون دولار.

من الثالث والثلاثين إلى الثامن والأربعين: 9 ملايين دولار.

مواجهة بطموحين

تمثل مباراة مصر والأرجنتين محطة فارقة في مشوار المنتخب الوطني إذ يسعى "الفراعنة" إلى تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ الدور ربع النهائي لأول مرة، إلى جانب ضمان عائد مالي كبير يعزز خزينة الكرة المصرية.

وفي المقابل يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بهدف مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي، ما يزيد من صعوبة المهمة على المنتخب المصري.

90 دقيقة قد تصنع التاريخ

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى ملعب المباراة انتظارا لما ستسفر عنه مواجهة تحمل الكثير من التحديات والطموحات إذ قد تمنح الفراعنة إنجازا تاريخيا غير مسبوق إلى جانب مكافأة مالية تبلغ 19 مليون دولار لتصبح واحدة من أهم مباريات منتخب مصر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.