عموتة يعد بالعدالة في الأهلي: لا مكان للأسماء.. والملعب وحده يحسم التشكيل

أكد الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، أن جميع لاعبي الفريق سيحصلون على فرص متساوية، مشددًا على أن مكانة أي لاعب في التشكيل الأساسي لن تُحسم بالاسم أو التاريخ، وإنما بما يقدمه داخل الملعب وخارجه.

الأهلي كله نجوم

وأشار عموتة خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه مديرا فنيا جديدا للنادي الأهلي إلى أن الأهلي منظومة متكاملة من النجوم، تبدأ من الإدارة ولا تنتهي عند الجماهير، قائلًا: "النادي الأهلي نادي نجم، ورئيس الكرة نجم، ورئيس النادي نجم، والجمهور نجم".

الأداء وحده يحسم المشاركة

وشدد المدير الفني المغربي على أنه لا يفضل لاعبًا على آخر، مؤكدًا أن المنافسة ستكون مفتوحة أمام الجميع طوال الموسم.

وقال: "لا يوجد تفضيل للاعب على حساب لاعب، والمهم هو تقديم الأداء المطلوب داخل الملعب".

الانضباط قبل التشكيل

وأوضح عموتة أن اختياراته الفنية ستعتمد على عدة معايير، في مقدمتها المستوى الفني والانضباط والسلوك الاحترافي.

وأضاف: "أحترم جميع اللاعبين، لكن من سيشارك أساسيًا هو من يقدم أداءً إيجابيًا في التدريبات والمباريات، إلى جانب التزامه وسلوكه داخل غرفة الملابس وعلى دكة البدلاء".