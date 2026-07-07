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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

4 مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية: ترامب قد يسمح لتركيا بعودة برنامج طائرات إف-35

إف- 35
إف- 35
محمد على


 


ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن أربعة مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يُبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده للسماح لتركيا بالانضمام مجدداً إلى برنامج مقاتلات إف-35 الشبحية.

ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع توجه ترامب إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث من المتوقع أن يلتقي أردوغان. ومن المقرر أن تبدأ القمة مساء الثلاثاء.

وفقاً لتقرير نيويورك تايمز، فقد تباينت آراء المسؤولين حول تفاصيل كيفية سعي ترامب لتجاوز القيود التشريعية والقانونية، لكنهم أشاروا إلى إمكانية تبادل رسائل بين الزعيمين حول هذا الموضوع.

ولم يُصدر البيت الأبيض أي تعليق على التقرير.

 يُذكر أن حصول تركيا عام 2019 على منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 قد أدى إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، وعرقل الدعم الذي تحظى به أنقرة في الكونجرس. 

ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على تركيا واستبعدتها من برنامج مقاتلات إف-35.

أقرّ الكونجرس قانونًا يحظر بيع أي طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى تركيا طالما بقيت أنقرة تمتلك منظومة إس-400، مُعللًا ذلك بأن المنظومة الروسية تُشكّل خطرًا أمنيًا على الطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع.

ولا تزال هذه القضية نقطة خلاف رئيسية بين البلدين، على الرغم من تحسّن العلاقات التركية مع واشنطن في عهد ترامب.

ويُعدّ هذا التطور مؤشرًا على تحسّن العلاقات بين البلدين، لا سيما بعد أن أبلغت إدارة ترامب الكونجرس رسميًا الشهر الماضي بنيتها بيع عشرات المحركات النفاثة لتركيا بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار.
 

طائرات إف 35 سلاح الجو الأمريكي إف 35 الولايات المتحدة ترامب أردوغان إف 35 الشبحية

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