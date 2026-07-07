وزير الدفاع البولندي: استئناف تناوب القوات الأمريكية في بولندا قريبا

أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، استئناف عملية تناوب القوات الأمريكية في بولندا، على أن تُستكمل خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح كوسينياك-كاميش أنه تلقى هذا الخبر من نائبة السفير الأمريكي لدى بولندا، ستيفاني هولمز، والملحق العسكري الأمريكي، معربا عن شكره لواشنطن على ما وصفه بـ"الإشارة الإيجابية للغاية".

وقال إن عملية التناوب - التي عُلقت قبل أسابيع - ستُستكمل قريبا، مشيرا إلى أن ذلك يعكس تعميق التعاون البولندي الأمريكي في مجالي الأمن والصناعات الدفاعية، بحسب وكالة الأنباء البولندية /باب/.

كما كشف كوسينياك-كاميش عن أن حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها بولندا لأوكرانيا منذ بدء الحرب بلغ حوالي 16.45 مليار زلوتي بولندي (3.84 مليار يورو)، وأن أقل من 10% من هذا المبلغ تم تسليمه بين عامي 2024 و2026.

وأوضح أن الجزء الأكبر من إجمالي المساعدات قُدم في عامي 2022 و2023 - في عهد الحكومة البولندية السابقة بقيادة حزب القانون والعدالة - بتكلفة تُقدر بنحو 15 مليار زلوتي بولندي (3.5 مليار يورو).