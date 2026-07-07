محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 235 درجة

اعتمد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام ٢٣٥ درجة، و ٢١٠ درجة لفصول الخدمات والخاص بالثانوي العام.

كما اعتمد محافظ الشرقية الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، ليكون التعليم الصناعي: ٢٢٠ درجة (الحد الادني أميري)، و ١٩٠ درجة (الحد الادني خدمات) والتعليم الزراعي: ٢٠٠ درجة (الحد الادني أميري)، و١٦٠ درجة (الحد الادني خدمات) والتعليم التجاري ١٩٠ درجة (الحد الادني أميري)، و١٤٠ درجة (الحد الادني خدمات).

كما تم اعتماد التعليم الفندقي ٢٢٠ درجة (الحد الادني أميري)، و ١٩٥ درجة (الحد الادني خدمات) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج: ١٥٠ درجة ( الحد الأدني اميري ).