حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى شوارع الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الجهود على مدار اليوم لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع، بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الانضباط والمظهر الحضاري.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ شنت الأجهزة التنفيذية اليوم حملات ميدانية مكبرة بنطاق المحافظة ففي حي ثان الزقازيق قاد محمد أبو هاشم رئيس حي ثان حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمحيط شوارع ( القومية )ومناطق متفرقة بنطاق الحي ،حيث أسفرت الحملة عن إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين وإزالة الاستندات الحديدية و كافة الاشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين بنطاق الحي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لفرض سياده القانون على الجميع.

وفي مركز ههيا تابع ايمن هيكل رئيس المركز، مع قسم الإشغالات برئاسة المركز، تنفيذ حملة إشغالات مكبرة لرفع كافة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة السير بنطاق سوق ههيا الأسبوعي و بشوارع ( أحمد عرابي - الجمهورية) ، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يسهم في إعادة الانضباط بالشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وشهد مركز فاقوس متابعة المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز ، مع قسم الإشغالات برئاسة المركز، تنفيذ حملة إشغالات مكبرة لرفع كافة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة السير بشوارع ( مجمع الشرطة - المشروع - النقراشي ) ، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يسهم في إعادة الانضباط بالشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

أكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لفرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والسيولة المرورية بالشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.