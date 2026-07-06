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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا يفعل من تذكر أنه نسي ركعة بعد أن ختم الصلاة؟.. علي جمعة يجيب

د. علي جمعة
د. علي جمعة
عبد الرحمن محمد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.، ردا على السؤال: “ما دام لم يذهب من مكانه وهو على سجادة الصلاة، فعليه أن يقوم ويأتي بالثالثة، لكن لو قام وفعل شيئا كأن رد على الموبايل مثلا أو ما شابه ذلك فهنا عليه أن يعيد الصلاة”.

وأوضح علي جمعة أنه إذا قربت المسافة بين انتهاء الصلاة وتذكره أنه نسي ركعة، فيقوم ويأتي بالركعة ثم بالتشهد ويسلم ويأتى بسجدتى سهو قبل السلام على مذهب الشافعية، حيث سهلوا علينا الأمر وقالوا إن سجود السهو يكون قبل السلام سواء أكان للزيادة أو النقصان.


ماذا يفعل من نسي ركعة أثناء الصلاة؟
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن سجود السهو قد شُرِعَ لجبر الخلل الذي وقع في الصلاة.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال: “ما حكم من نسي ركعة ثم تذكرها وهو في التشهد الأخير؟”، أن مجرد السهو أو السرحان مع عدم نسيان شيء من سنن أو أركان الصلاة لا يبطل الصلاة ولا شيء على المسلم فيه، لكنه لا شك ينقص من ثواب الصلاة ومن أجرها، وعلى المصلي أن يستحضر عظمة الله تعالى، ويعلم أنه واقف بين يديه عز وجل، وأن يفكر في الصلاة وما يقرؤه من قرآن، أو فيما يسمعه من الإمام.

وأشار إلى أن من نسي ركعة من صلاته ثم تذكرها وهو في التشهد، فإن عليه أن يقوم ليأتي بالركعة الناقصة ثم يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم، ولا يجوز لمن علم أن عليه ركعة ناقصة أن يسلم من صلاته قبل تمامها، سواء سجد للسهو قبل السلام أم لا، لأن سجود السهو لا يجبر الإخلال بالأركان.

نسيت كم ركعة صليت فماذا أفعل؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بموقع «فيسبوك».

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن من نسي في أي ركعة كان في صلاته؛ يبني على الأقل، فلو شك هل صلى ركعتين أم ثلاثة في صلاة الظهر مثلًا يكمل صلاته بناء على أنه صلى ركعتين ويأتي بالركعتين الأخريين.

وأضاف المستشار عاشور أنه ينبغي للإنسان ألا يدخل نفسه في دوامة النسيان بأن يحاول التركيز والخشوع في صلاته قدر استطاعته، فيفعل الشيء عندما يتذكره؛ لئلا يترسخ عنده النسيان.

نسيت عدد السجدات أثناء الصلاة.. ماذا أفعل؟
"التبس الأمر عليّ في عدد السجدات، فماذا أفعل؟"، سؤال ورد للشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وأوضح الورداني، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه في حال شك المُصلي في عدد السجدات، فهناك حالتان، الأولى: أنه إذا كان الشخص يعاني من الوسواس بشكل مستمر، وأقر الطبيب بأنه مصاب بوسواس قهري، ففيما يتعلق بالصلاة، ننصحه أن يبني ظنه على الأكثر، فإذا ما شك أنه سجد سجدتين أم واحدة أثناء الصلاة، فله أن يبني على أنه سجد سجدتين أي يبني ظنه على عدد السجدات الأكثر، حتى لا ندعم ما به من وساوس.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه في حال كان الشخص طبيعيًا وليس موسوسًا، ونسى عدد السجدات التي قام بأدائها في الصلاة، أي أنه شك فيما إذا كانت هذه السجدة الأولى أم الثانية فله أن يبني على الأقل، ويسجد سجدة إضافية، ثم يسجد للسهو، لافتًا إلى أن هذه من المواطن التي فيها شك، لذا عليه أن يبني على الأقل ثم يسجد للسهو.

ماذا يفعل من نسي ركعة السهو وسواس قهري

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