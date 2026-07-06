من المحيط للخليج.. أزمات الأمة تتصدر لقاء نبيل فهمي ووزير الخارجية المصري

تصدرت التطورات الإقليمية وأزمات المنطقة مباحثات الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال لقائهما، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث بحث الجانبان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والسودان، إلى جانب مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أهمية مواصلة جهود خفض التصعيد، وصون أمن دول الخليج العربي، وضمان أمن وحرية الملاحة وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وفي مستهل اللقاء، هنأ وزير الخارجية الأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا دعم مصر الكامل لجامعة الدول العربية ودورها المحوري باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك.

استمرار الدعم للجامعة العربية

من جانبه، أعرب نبيل فهمي عن تقديره لزيارة بدر عبد العاطي، باعتبارها أول زيارة لوزير خارجية إلى مقر الجامعة منذ توليه منصبه، مؤكدًا أنها تعكس استمرار الدعم المصري للجامعة العربية.

كما استعرض الأمين العام رؤيته وأولوياته للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير الأداء المؤسسي للأمانة العامة وتعزيز كفاءة آليات العمل، فيما أكد وزير الخارجية دعم مصر لجهود الإصلاح والتطوير بما يعزز دور الجامعة في خدمة مصالح الدول العربية.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الأمانة العامة والدول الأعضاء، بما يدعم العمل العربي المشترك ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.