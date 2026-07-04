نبيل فهمي: مونديال استثنائي للكرة العربية وتأهل مصر والمغرب إنجاز مستحق

هنأ السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، منتخب مصر وشعبها بمناسبة التأهل المستحق إلى دور الـ16 من كأس العالم، مشيدًا بالأداء البطولي والروح القتالية التي ظهر بها الفريق، مؤكدًا أن هذا الإنجاز أعاد التأكيد على أن الطموح والإصرار قادران على تحقيق الإنجازات.

كما هنأ الأمين العام منتخب المغرب والشعب المغربي، مشيدًا بمواصلة "أسود الأطلس" كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية على الساحة العالمية.

محطة تاريخية للكرة العربية

وأكد فهمي أن النسخة الحالية من كأس العالم تمثل محطة تاريخية للكرة العربية، في ظل مشاركة ثمانية منتخبات عربية في النهائيات لأول مرة، وهو ما يعكس الحضور المتنامي للكرة العربية واتساع طموحاتها على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن من أبرز المشاهد التي جسدت روح البطولة، احتفال الجماهير العربية من مختلف الدول بانتصارات المنتخبات العربية، في صورة عكست وحدة المشاعر والتضامن بين الشعوب العربية، مؤكدًا أن الرياضة تظل إحدى أهم القوى الناعمة القادرة على تعزيز التقارب وترسيخ الروابط بين أبناء الأمة العربية.

واختتم الأمين العام تصريحه بتمنياته لمنتخبي مصر والمغرب بالتوفيق في مشوارهما المقبل، معربًا عن ثقته في قدرتهما على مواصلة تشريف الكرة العربية وتحقيق المزيد من الإنجازات.