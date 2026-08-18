الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني والقاضي السنغالي عبد الله سي الذي يشغل منصب نائب المدعي العام في المحكمة.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته على موقعها الرسمي، أن هذه العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 وتأتي في إطار الحملة التي أطلقتها الشهر الماضي للتصدي لتجاوزات المحكمة الجنائية الدولية.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كلًا من توموكو أكاني و عبد الله سي بالمشاركة بشكل مباشر في الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مسؤولين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، في حين أن حكوماتهم لم توافق على اختصاص المحكمة.

وذكر البيان أن الجنائية الدولية قد حاولت مرارًا وتكرارًا فرض سلطتها على مواطني الولايات المتحدة ودول أخرى لم توافق على اختصاصها أو لم تصدق على نظام روما الأساسي، ما يشكل سابقة خطيرة لجميع الدول.

وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة ستوسع حملتها الحكومية الشاملة لتفكيك التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية على السيادة الوطنية، داعيًا المزيد من الدول إلى الانضمام إلى هذ الحملة من خلال إنهاء تمويلها ومشاركتها في هذه المحكمة التي وصفها ب "المُسيّسة وغير خاضعة للمساءلة".

وأكد البيان أن الإدارة الأمريكية على أهبة الاستعداد لاتخاذ تدابير إضافية، إذا لزم الأمر، لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية بشكل منهجي حتى تصبح غير قادرة على تهديد السيادة الأمريكية.