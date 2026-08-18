العم وراء الواقعة.. طفلة في السابعة تكشف مأساة داخل الأسرة

لم تكن الأم تتوقع أن تتحول حياتها إلى مأساة بعد أن علمت بما تعرضت له ابنتها الصغيرة، البالغة من العمر 7 سنوات، من واقعة اعتداء وتحـرش داخل محيط الأسرة، وسط تهديدات لإجبار الطفلة على الصمت وعدم إخبار والديها.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى السيدات وهي تستغيث، متضررة من قيام عم زوجها بالتحرش بنجلتها والاعتداء عليها، فضلًا عن تهديدها بإلحاق الأذى بها حال إخبار والديها بما حدث.

وبعد تداول المقطع، بدأت الأجهزة الأمنية في البحيرة فحص الواقعة، وتبين أن الأم كانت قد تقدمت ببلاغ إلى مركز شرطة شبراخيت في 9 يوليو الماضي، اتهمت فيه عم زوجها بارتكاب الواقعة وتهديد الطفلة.

وسرعان ما تحركت الأجهزة الأمنية، وتمكنت من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه سائق يبلغ من العمر 62 عامًا، ومقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته بما نسب إليه، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في البلاغ، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها واستكمال الإجراءات القانونية.