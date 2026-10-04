تشديد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة واعتقال 15 فلسطينيًا

قالت ولاء السلامين مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أصدر قرارًا بشأن إغلاق الضفة الغربية يومي 5 و7 أكتوبر، موضحة أن الإغلاق يشمل المعابر والحواجز والبوابات العسكرية المنتشرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، إلى جانب إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال اليومين، وذلك بناءً على توصية جيش الاحتلال الإسرائيلي وتقييماته الأمنية.

وأضافت السلامين، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد البوابات والحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية يتجاوز 900 حاجز وبوابة، مشيرة إلى أن الإجراءات تأتي وسط مخاوف إسرائيلية من وقوع أحداث مشابهة لما جرى في 7 أكتوبر خلال عيد يوم الغفران.

ولفتت، إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تعطيل حركة الفلسطينيين، بما في ذلك تنقل الطلاب وحركة التجارة، مع استمرار القيود المفروضة على عدد من البلدات والقرى، خاصة في رام الله والبيرة.

وأوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيًا، من بينهم صحفي وصحفية، بالإضافة إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار تشديد الإجراءات على الفلسطينيين، سواء العاملين في المجال الصحفي أو المواطنين.

وأردفت، أن عمليات تجريف للأراضي تجري في الضفة الغربية، وتحديدًا في أراضي صفا بمحافظة رام الله، بهدف توسيع بؤرة رعوية على حساب الأراضي الفلسطينية.

ولفتت السلامين إلى وقوع اعتداءات من المستوطنين في قرية المغير صباحًا، إلى جانب اعتداءات استهدفت مزارعي الزيتون.

وأشارت إلى تعرض 12 بلدة وقرية فلسطينية أمس لاعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال، تضمنت إطلاق النار باتجاه الفلسطينيين وإجبارهم على مغادرة أراضيهم ومنعهم من قطف ثمار الزيتون، فضلًا عن سرقة محصول الزيتون.

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