أكد الناقد الرياضي عبد الحميد فراج، أن منتخب مصر ظهر بمستوى متوسط خلال مواجهته أمام مالاوي، التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

حسام حسن وعلي ماهر

وأوضح فراج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن منتخب مصر يمتلك القدرة على التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بسهولة.

وأضاف الناقد الرياضي أنه يرفض عقد مقارنة بين حسام حسن المدير الفني السابق للمنتخب وعلي ماهر، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع كل منهما وفقًا لظروفه وتجربته الفنية.

وأتم عبد الحميد فراج أن إمام عاشور يعد من أفضل اللاعبين في مصر، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، ويرى أنه أفضل لاعب في الكرة المصرية حال وصوله إلى كامل مستواه الفني والبدني، والحفاظ على جاهزيته داخل الملعب.