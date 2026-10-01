استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مشهور ياسين (51 عاماً) قُتل برصاص مستوطنين اليوم في قرية ياسوف، الواقعة في غرب الضفة الغربية المحتلة.

وصرح مدير المستشفى الحكومي في سلفيت لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن ياسين قُتل خلال هجوم شنه مستوطنون على القرية.

كما أفادت تقارير بأن جنودا من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار وأصابوا اثنين من السكان واعتقلوا آخرين في وقت سابق أثناء الهجوم.

وأوضحت وكالة "وفا" أن مستوطنين من مستوطنة "حفات أنطون" شنّوا هجومًا اليوم على منطقة النصبة شرق ياسوف، أطلقت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين، أحدهما في البطن، والآخر بشظية رصاص حي في الخاصرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين.