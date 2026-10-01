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أخبار السيارات | لاندروفر رينج روفر سبورت 2027 ..مواصفات سمارت 5 الكهربائية الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | لاندروفر رينج روفر سبورت 2027 ..مواصفات سمارت 5 الكهربائية الجديدة

اخبار السيارات
اخبار السيارات
إبراهيم القادري

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة لاندروفر عن طرازها الجديد لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2027 ، وتنتمي رينج روفر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية.

أعلنت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي إم دبليو  M350 xDrive " الفئة الثالثة" موديل 2027، وتنتمي M350  لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتظهر M350 بـ  داخلية مختلفة جذرياً، ونظام Panoramic iDrive الذي يميز جميع الموديلات الجديدة للعلامة بشاشة كبيرة ممتدة في قاع الزجاج الأمامي .

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